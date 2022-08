Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 10 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 10 agosto 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore buttatevi senza troppi timori, d’altronde se siete single non avete nulla da perdere e solo da guadagnare. E poi potete dimostrare ai vostri detrattori tutti i vostri punti di forza. Sul lavoro le stelle al momento non vi assistono quindi meglio adottare tutte le cautele del caso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 10 agosto 2022), dovete vivere la vostra storia con la massima serenità e non prendervela se c’è qualche veduta discordante. Sul lavoro dedicatevi a ciò che vi appassiona veramente. Cercate di non litigare con colleghi e superiori. Ottimismo.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore giornata giusta per dichiararvi. Se c’è qualcuno che vi piace, fateglielo sapere, mettendo da parte la timidezza. Al massimo riceverete un due di picche. Sul lavoro poche novità, tutto procede in maniera piatta. Ma a voi dopo un po’ la routine stanca, per cui siete in cerca di qualche scossone.

CANCRO

Cari Cancro, sia in amore che sul lavoro sono giornate all’insegna del nervosismo. Cercate di mantenere la calma, almeno fino a Ferragosto. Rischiate altrimenti di dire qualche parola di troppo e poi pentirvene. Meglio essere cauti. Stessa cosa ovviamente nei rapporti con il partner.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 10 agosto 2022), in amore è il momento di guardarsi attorno e rimettersi in pista, se siete ai box da tanto tempo, magari dopo una brutta delusione. Cautela per quanto riguarda l’aspetto finanziario. Ultimamente avete avuto spese eccessive.

VERGINE

Cari Vergine, giornata molto speciale nella quale dedicarvi completamente al vostro partner. Ultimamente infatti si è sentito trascurato, e ora dovete recuperare se non volete mandare in crisi la relazione. Staccate dal lavoro e annullate qualsiasi altro impegno. Tra i colleghi qualcuno potrebbe dubitare delle vostre possibilità, dimostrate che si sbaglia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dei Gemelli: giornata propizia per chi vuole lanciarsi in amore e dichiararsi a una persona speciale.