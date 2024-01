Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 30 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 30 gennaio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, cercate di tenere tutto sotto controllo in questo periodo di agitazione e nervosismo: Venere, Marte e Mercurio in aspetto critico potrebbero creare un po’ di turbolenza e qualche dilemma non semplice da risolvere, magari anche un problema fisico o lavorativo. Reagire arrabbiandovi servirà solo a peggiorare le cose.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 30 gennaio 2024), le prossime 24 ore porteranno consiglio se siete alle prese con questioni d’amore o problemi di lavoro; qualcuno sarà chiamato molto presto a mettere mano al portafogli. Dalla seconda metà di febbraio dovrete vedervela anche con possibili scontri, polemiche e questioni legali.

GEMELLI

Cari Gemelli, i nati sotto questo segno, al contrario degli Ariete e dei Toro, sono ben lontani da agitazione e tormenti: il momento di incomprensioni e revisione è ormai alle spalle, alcune storie hanno vacillato ma siete stati bravi a resistere alla tempesta. Vi sentite più liberi e in grado di cancellare alcune preoccupazioni con un semplice colpo di spugna!

CANCRO

Cari Cancro, possibili tensioni causate da qualche pianeta in posizione strana, rischiate di arrabbiarvi o di discutere con persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Cercate di mantenere la calma e di arrivare a fine giornata senza combinare guai o alzare polveroni…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 30 gennaio 2024), questo è il momento di riflessioni per chi ha un’attività part time o sta avendo dei dubbi sul lavoro. La differenza rispetto alle settimane passate è che nonostante tutto le cose ora sembrano più chiare. Da giugno in poi avrete un gran margine di azione.

VERGINE

Cari Vergine, Mercurio, Marte, Venere e Giove favorevoli vi daranno una grande mano se siete impegnati in qualche evento: avrete modo di vincere una sfida, non però senza impegnarvi. Non sottovalutate le passioni che dovranno essere guidate dalla ragione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

