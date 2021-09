Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 28 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 28 settembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna sarà contraria nel pomeriggio di domani, cercate di sfruttare bene la mattinata e fare il pieno di pazienza per il resto della giornata. Per quanto riguarda il lavoro, anche se sembra che tutto quel che fate non va a buon fine, entro il mese di ottobre avrete grandi risultati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 28 settembre 2021), la Luna torna favorevole in amore, Cancro e Pesci sono segni con cui ci potrebbe essere una bella complicità. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre idee andranno apprezzate quando troverete il giusto equilibrio.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di domani non sottovalutate un incontro, cercate di parlare in maniera chiara. Capitolo lavoro: anche se è un periodo pieno di opportunità, cercate di risparmiare in vista dei prossimi mesi.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore è in posizione favorevole, nelle prossime ore e settimane potrete fare davvero bei progetti di coppia. Lavoro? Ci sono un po’ di problemi, ora non conviene alimentarli con polemiche e litigi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 28 settembre 2021), il mese di ottobre porterà tanto amore nel vostro segno, attenzione però con il segno dello Scorpione e dell’Acquario: evitate i rapporti. Per quanto riguarda il lavoro, chi parte adesso con un nuovo progetto non dovrebbe fare confronti con il passato.

VERGINE

Cari Vergine, la mattina sarà ancora sottotono, il pomeriggio invece potrebbe permettervi di recuperare. Per quanto riguarda il lavoro, avete buone idee ma fate le cose con calma, senza precipitare gli eventi.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: molto bene l’amore. Lavoro? Servirà trovare un giusto equilibrio.

