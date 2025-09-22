Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 23 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 23 settembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settimana di energia e di scatti in avanti: finalmente senti che le cose stanno prendendo la direzione che desideri. Sul lavoro potresti avere la sensazione di dover correre più degli altri, ma la tua forza è la costanza: chi ti circonda si accorgerà del tuo impegno. In amore, un incontro può illuminare la giornata, ma serve calma: non avere fretta di definire tutto subito.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 23 settembre 2025), la Luna di questi giorni porta una bella serenità interiore: finalmente puoi respirare un po’ e mettere ordine in ciò che ti stava pesando. Ottimo momento per chiarire questioni economiche o familiari. In amore ritrovi dolcezza e stabilità, ma se qualcosa ti disturba, parla chiaro: non tenere dentro.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana vivace, con tanta voglia di fare e di sperimentare. Nuove idee nascono quasi per caso, e qualcuno potrebbe sorprenderti con una proposta interessante. Sul fronte affettivo, la comunicazione è la chiave: un messaggio, una telefonata, un chiarimento possono riaccendere un legame.

CANCRO

Cari Cancro, momento di riflessione e di bilanci: hai bisogno di capire cosa ti serve davvero per stare bene. Qualche tensione sul lavoro o in famiglia può riemergere, ma è l’occasione giusta per mettere dei paletti e difendere i tuoi spazi. In amore, dolcezza e nostalgia: possibile ritorno dal passato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 23 settembre 2025), finalmente il cielo si apre: dopo settimane di fatica, ora arriva un po’ di meritata leggerezza. Sul lavoro, nuove collaborazioni si rivelano utili e fruttuose. L’amore torna protagonista: incontri favoriti, ma anche le coppie di lunga data ritrovano passione e complicità.

VERGINE

Cari Vergine, settimana da gestire con pazienza: qualche contrattempo può rallentare i tuoi piani, ma nulla che non si possa superare con il tuo senso pratico. Sul lavoro attenzione ai dettagli: basta un piccolo errore per creare complicazioni. In amore c’è bisogno di chiarezza: se qualcosa non ti convince, è il momento di parlarne.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: finalmente il cielo si apre: dopo settimane di fatica, ora arriva un po’ di meritata leggerezza