Ultimo aggiornamento ore 12:58
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 23 settembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 23 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 23 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’aria cambia e porta una bella ventata di positività. Hai più forza per affrontare situazioni che ti hanno pesato nelle scorse settimane. Bene il lavoro, soprattutto se hai in mente un nuovo progetto. In amore la settimana promette incontri interessanti e tanta voglia di rimettersi in gioco.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 23 settembre 2025), profondità ed emozioni forti: questo cielo ti spinge a dire la tua e a mettere tutto sul tavolo. Ottimo momento per chiarimenti importanti. Sul lavoro serve strategia: non scoprirti troppo presto. In amore, grande passione, ma attenzione a non essere troppo geloso o possessivo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, settimana di movimento e di novità: viaggi, spostamenti, contatti con persone lontane. Ottimo momento per programmare il futuro e allargare i tuoi orizzonti. In amore c’è voglia di avventura: single favoriti, ma anche le coppie possono ritrovare entusiasmo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, fase intensa, con tante responsabilità: ma tu sei abituato a gestirle. Occhio però a non esagerare con il lavoro, rischi di trascurare la vita privata. In amore è il momento di dedicare tempo a chi ami: piccoli gesti possono fare la differenza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 23 settembre 2025), periodo brillante, creativo: tante idee e voglia di cambiamento. Sul lavoro puoi dare il meglio, soprattutto se c’è da innovare o proporre soluzioni alternative. In amore torna la leggerezza: incontri favoriti, anche improvvisi.

PESCI

Cari Pesci, settimana emotiva, ma costruttiva: riesci a trasformare le emozioni in forza. Bene il lavoro creativo e i progetti che richiedono intuizione. In amore, possibili colpi di scena: lasciati guidare dal cuore, ma senza perdere di vista la realtà.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: fase intensa, con tante responsabilità: ma tu sei abituato a gestirle. Occhio però a non esagerare con il lavoro, rischi di trascurare la vita privata.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 23 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 22 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 22 al 28 settembre 2025) per tutti i segni
