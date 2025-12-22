Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:47
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 23 dicembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 23 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 23 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settimana (e periodo) di grande fermento. L’Ariete sente il bisogno di agire, di cambiare ritmo, di dimostrare qualcosa a sé stesso prima ancora che agli altri. Il cielo ti invita a riprendere in mano un progetto lasciato a metà: ora hai più forza, più chiarezza. In amore sei diretto, forse troppo: attenzione alle parole, perché possono ferire più del silenzio. I single hanno voglia di passione vera, non di mezze misure.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 23 dicembre 2025), un momento di ricostruzione lenta ma solida. Hai vissuto tensioni o rallentamenti, ma ora il cielo ti chiede pazienza e fiducia. Le cose buone stanno maturando, anche se non sono ancora visibili. In amore c’è bisogno di rassicurazioni: se una relazione è vera, si rafforza; se è fragile, potresti sentirti stanco di sostenere tutto da solo.

GEMELLI 

Cari Gemelli, periodo vivace, curioso, mentale. I Gemelli tornano protagonisti, con idee brillanti e voglia di movimento. Attenzione però alla dispersione: troppe cose insieme rischiano di stancarti. In amore sei affascinante, comunicativo, ma un po’ sfuggente. Chi ti ama chiede più presenza, meno parole. I single possono fare incontri stimolanti, soprattutto attraverso amicizie o ambienti nuovi.

CANCRO

Cari Cancro, una fase delicata ma importante. Emozioni forti, ricordi che riaffiorano, bisogno di protezione. Il cielo ti invita a non chiuderti, ma a condividere ciò che senti. In amore c’è voglia di verità: chi è in coppia deve chiarire qualcosa, chi è solo deve smettere di guardare al passato. Il lavoro richiede coraggio: non sottovalutarti, perché hai più valore di quanto pensi. È tempo di credere di più in te.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 23 dicembre 2025), dopo un periodo di fatica o di attese, ora puoi riprendere il centro della scena. Il cielo ti sostiene nelle scelte coraggiose. In amore sei passionale, generoso, ma anche orgoglioso: attenzione a non trasformare una discussione in una sfida. I single sono magnetici. Sul lavoro è il momento giusto per farti notare, chiedere, proporre. Non avere paura di osare.

VERGINE

Cari Vergine, vive una fase di riflessione profonda. Stai riorganizzando la tua vita, facendo pulizia mentale ed emotiva. È faticoso, ma necessario.
In amore sei più esigente: vuoi chiarezza, stabilità, concretezza. Chi non può offrirtele potrebbe allontanarsi. Nel lavoro sei preciso, affidabile, ma devi imparare a delegare e a non caricarti di tutto. Il cielo ti chiede equilibrio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: dopo un periodo di fatica o di attese, ora puoi riprendere il centro della scena.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca