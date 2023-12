Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 19 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 19 dicembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nei sentimenti c’è qualcosa che non va come vorreste. Dovete cercare di fare chiarezza, perché così non va proprio bene… Per quanto riguarda il lavoro, cercate di instaurare un rapporto di fiducia con i colleghi, il gioco di squadra è fondamentale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 19 dicembre 2023), preparatevi a vivere forti emozioni. Sarete tra i segni protagonisti del nuovo anno. Dovete solamente essere più reattivi e responsabili. Guardatevi dalle male lingue anche sul lavoro, c’è chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote…

GEMELLI

Cari Gemelli, avete la sensazione che vi manchi qualcosa di importante, forse è solamente frenesia o voglia di fare troppo. Per i liberi professionisti ci saranno tanti affari da realizzare. Durante questa giornata dovete essere pazienti. Non tutto sta andando per il verso giusto, ma presto il vento cambia.

CANCRO

Cari Cancro, godetevi il periodo e non lasciate spazio alla gelosia. Non ne vale la pena… Di che avete paura? Il partner è serissimo e non vi dà motivo di avere dubbi. Per quanto riguarda il lavoro, previsti tanti affari a inizio 2024, soprattutto per i liberi professionisti. Per ora abbiate pazienza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 19 dicembre 2023), avete la sensazione che vi manchi qualcosa, ma in realtà tutto procede per il verso giusto. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede, ma alle volte i cattivi pensieri vi inibiscono. Siate più ottimisti.

VERGINE

Cari Vergine, ogni tanto vi incagliate in qualche immagine del passato, e non è necessariamente un male. Dovete però mettere da parte la nostalgia e guardare al futuro con ottimismo. Lasciate perdere una storia che vi ha fatto soffrire, voltate pagina. Per quanto riguarda il lavoro, va bene, e andrà meglio se prenderete le giuste decisioni nel prossimo futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: benissimo gli affari, specie con il nuovo anno.