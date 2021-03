Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 16 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 16 marzo 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, se siete fidanzati ora avrete più tempo per stare con il vostro partner. Per quanto riguarda il lavoro, periodo buono per i creativi e per tutti quelli che devono recuperare dopo un anno molto complicato…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, se siete single è perché avete paura di soffrire e cadere in situazioni complicate, difficili da gestire: non siate pessimisti. In amore serve coraggio, sempre. Per quanto riguarda il lavoro, la fatica c’è, ma in arrivo ci sono belle novità di cui godere a pieno.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta un periodo favorevole per quanto riguarda l’amore: se vi piace una persona fatevi avanti. Capitolo lavoro: possibili riconoscimenti e gratifiche. Momento di grandi investimenti e occasioni.

CANCRO

Cari Cancro, se una storia d’amore non va come vorreste – forse – è arrivato il momento di parlare: dal 21 di marzo tutti i nodi torneranno al pettine. Per quanto riguarda il lavoro, state cercando di risolvere un problema che vi portate dietro da tempo. Forse troppo tempo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (16 marzo 2021), la giornata inizierà con qualche problemino in amore, chi è single dovrà avere pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, non firmate e non decidete nulla: prima di tutto dovete esserne convinti al 100 per cento.

VERGINE

Cari Vergine, se state attraversando una crisi, è meglio parlarne dopo il 21 marzo… Per quanto riguarda il lavoro, dovete lavorare per dei progetti che devono partire nei prossimi giorni. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: ottime notizie sul fronte dell’amore e del lavoro. Avanti così!

