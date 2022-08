Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 16 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 16 agosto 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, se siete fidanzati da tempo, prestate attenzione a non riversare i problemi che avete sul lavoro nella vita di coppia. Il partner, anche se vi è ovviamente vicino, potrebbe stancarsi. Per quanto riguarda il lavoro, riceverete presto una conferma! In vista dell’autunno dovete rimboccarvi le maniche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 16 agosto 2022), nell’ultimo periodo ci sono state tante polemiche, cercate di mantenere la calma e limitare i litigi. Capitolo lavoro: sentite il bisogno di rimettervi in gioco, volete sfidare il destino! Cambiare è spesso un bene a livello professionale, ma valutate con calma prima di accettare.

GEMELLI

Cari Gemelli, con questa Luna in opposizione, anche le coppie più solide avranno qualche problema. Cercate quindi di mantenere la calma e non prendervela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro invece avete il vento in poppa e potete costruire con ottimismo il vostro futuro. Coraggio e ambizione non devono mancare.

CANCRO

Cari Cancro, nelle prossime ore potreste avere qualche dubbio e ripensamento in amore, non si prospetta una grande giornata… Abbiate prudenza e pazienza. Lavoro? Cercate di tenere sotto controllo gli aspetti burocratici così non avrete brutte sorprese in futuro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 16 agosto 2022), in amore sarete al centro dell’attenzione, cosa che amate alla follia, visto il vostro carattere dominante e a volte presuntuoso. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata è promettente: cercate di ambire a posizioni privilegiate, fatevi avanti e dimostrate quanto valete.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è un po’ dissonante ma non riuscirà a rovinare l’amore e i sentimenti in genere, soprattutto se vivete una relazione stabile e solida. Capitolo lavoro: non cedete alle provocazioni e cercate di mantenere sempre la calma: andate avanti per la vostra strada! Nessuno può mettervi il bastone fra le ruote.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: ottima giornata sia per l’amore sia per il lavoro.