Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 13 gennaio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 13 gennaio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore servirà un po’ di pazienza anche perchè questa Luna dissonante potrebbe causarvi ancora qualche piccola frizione o qualche contrattempo. Questo è un periodo un po’ pressante in cui sarete chiamati a fare delle scelte o a dover svolgere alcuni compiti gravosi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 14 gennaio 2025), la mattinata sarà sicuramente migliore del pomeriggio. In questo momento sarebbe importante liberarsi di alcuni pesi. Chi ha una storia bella, non solo potrebbe confermarla, ma anche pensare a nuovi sviluppi come una convivenza o una gravidanza. Il 2025 si è aperto all’insegna della ispirazione.

GEMELLI

Cari Gemelli, sono in arrivo delle forti emozioni. Da febbraio inizierà una fase di recupero e la possibilità che una storia legata al passato possa tornare in auge o possa nuovamente riaccendersi. Cercate di assecondare il vostro istinto magari liberandovi o mettendo da parte alcune situazioni…

CANCRO

Cari Cancro, ci sono stati di recente dei battibecchi o delle incomprensioni sul lavoro che per voi sono stati motivo di agitazione. Venere in aspetto positivo potrebbe consentirvi di recuperare una relazione che ultimamente si è logorata ma tutto dipenderà da voi e dalla vostra voglia di recuperare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 14 gennaio 2025), sono tanti i problemi che vi affliggono, ma sono tante anche le soluzioni in arrivo. Dal 4 febbraio avrete un cielo molto favorevole per rimediare ad alcuni danni del passato o per trovare delle nuove soluzioni a delle questioni che sono rimaste irrisolte per lungo tempo.

VERGINE

Cari Vergine, inizia una fase di parziale recupero in cui ci sarà modo di trovare soluzioni o togliersi una bella soddisfazione. In amore potrebbero sorgere dei conflitti mentre chi ha chiuso da poco una storia non avrà voglia di iniziarne una nuova relazione. Il fatto di essere più consapevoli di quanto valete vi aiuterà a farvi strada anche nel lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: sono in arrivo delle forti emozioni.