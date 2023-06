Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 13 giugno 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 13 giugno 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in queste ore di metà giugno vi sentite volitivi, forti e pieni di voglia di fare, pronti a rimettervi in gioco e magari anche ad affrontare di petto un “nemico” o chi prova – da tempo – a fermarvi. Una riconferma potrebbe essere arrivata e altre arriveranno a breve, sia sul lavoro sia in amore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 13 giugno 2023), i nati sotto questo segno si sentono soverchiati da obblighi e tensioni eccessive, ciò che si vorrebbe è solamente un po’ di relax dopo esser stati inondati da incarichi, richieste, programmi o l’investitura di un ruolo importante. Chi ha dubbi in amore farebbe bene a chiarirli ed eliminarli il prima possibile, sarebbe utile un bel discorso con il partner.

GEMELLI

Cari Gemelli, da marzo alcune collaborazioni sono in bilico, senza un vero motivo… Non riuscite più a sopportare questa situazione! Il transito di Saturno in questo segno vi sta “obbligando” ad una revisione totale della vita e vi accorgerete che qualche maschera cadrà presto… Amore? Possibili occasioni e colpi di fulmine improvvisi, tenete gli occhi aperti!

CANCRO

Cari Cancro, questo inizio di settimana vi trova un po’ spiazzati, siete pieni di cose da fare ma un imprevisto potrebbe infastidirvi o causare dei ritardi… Fate attenzione a non perdere la calma! Chi ha una storia d’amore che funziona potrebbe decidere di fare un passo in avanti. Soprattutto ora che state vivendo una fase che favorisce convivenza e matrimoni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 13 giugno 2023), siete inondati da una grande forza e da un rinnovato senso di responsabilità sul lavoro, a causa di Venere attiva in questo segno; attenzione però, non è il momento di fare il passo più lungo della gamba, soprattutto se si ha un’attività in proprio, quindi siate prudenti e fate buon viso a cattivo gioco. Da febbraio alcune situazioni sono diventate difficili da gestire e bisogna intervenire in qualche modo.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore riuscirete a vincere sfide con logica e strategia: da marzo il vostro percorso è stato a dir poco accidentato, con tanti ostacoli e imprevisti che vi hanno disturbato, ma adesso (con Giove in buon aspetto) potete fare grandi recuperi e ottenere i successi sperati. Intelligenza e acume vi porteranno lontano, addirittura oltre le vostre aspettative.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: vi sentite volitivi, forti e pieni di voglia di fare. Pronti a dare una svolta?