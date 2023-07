Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 11 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 11 luglio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete,

quella in arrivo sarà la giornata giusta per tentare di risolvere qualche problema di denaro. Possibile qualche dilemma per colpa del blocco di lavoro o per superare una questione nata un paio di anni fa. Fortunatamente, vi sentirete appoggiati con l’aiuto degli amici o comunque delle persone che vi vogliono bene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 11 luglio 2023), con la Luna nel segno acquisite maggiore forza. Alcuni sono indecisi se rinnovare o no un accordo, altri potrebbero pensare di stipulare un accordo diverso. La vostra vita è cambiata dallo scorso mese, almeno in parte. L’amore sembra appagare poco, c’è chi ha stabilito una tregua con il partner e chi sente si aver sprecato troppi anni della propria vita e sente pesare una certa solitudine.

GEMELLI

Cari Gemelli, Saturno contro porta un senso di precarietà. Temete che alcuni programmi non vadano per il verso giusto. Tuttavia, vi mostrate coraggiosi e determinati, tanto da celare le vostre paure. Ci sono dei rallentamenti su contratti e accordi, ma non solo.

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prospetta una giornata interessante, non siete più tesi e nel corso delle prossime ore potrebbe arrivare una buona risposta. Il vostro amore è altalenante, può capitarvi persino di amare molto una persona un giorno e di sentirla ostile l’altro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 11 luglio 2023), giornata di rallentamenti e ritardi, ma dal 13 del mese di luglio si recupererà tutto. Più andate avanti sul lavoro e più avete responsabilità e necessità di farvi valere. Vi siete già trovati e vi troverete di fronte a persone che invidiano ciò che fate.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è favorevole, Giove è interessante. In arrivo giornate in cui potrete veramente procedere spediti per risolvere un dilemma nato nel recentissimo passato. Iniziate a pensare a grandi progetti per l’autunno e in vista di ciò che sarà nel 2024. Cielo interessante per l’amore, chi è solo si affida al destino invece di cercare una nuova storia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: in arrivo giornate in cui potrete veramente procedere spediti per risolvere un dilemma nato nel recentissimo passato.