Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 9 maggio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 9 maggio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, piacevoli novità per il vostro segno. Chi vuole cambiare professione potrà trovare grosse opportunità per fare bene. In amore ci possono essere buone occasioni e incontri, ma non per creare storie di lungo termine. Molti di voi sono in cerca di emozioni fugaci, anche di una notte. Per l’amore vero bisogna aspettare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 9 maggio 2022), si apre una settimana davvero al top. Avete un grande fascino che vi rende irresistibili. Sul lavoro, se saprete come comportarvi, potrete ben figurare e togliervi grosse soddisfazioni. Chi ha chiuso da poco una storia, potrà presto ripartire facendo piacevoli incontri. Il momento di voltare pagina è arrivato.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di domani sarà una giornata non facile dal punto di vista lavorativo, come d’altronde tutto l’ultimo periodo. Tante le questioni che vi tolgono il sonno: parlatene con il vostro capo o con i più stretti collaboratori per trovare una soluzione. In amore evitate storie complicate in partenza, come con persone già impegnate. Nei prossimi giorni potrete recuperare.

CANCRO

Cari Cancro, vivrete una seconda metà di maggio molto interessante. Urano favorevole infatti vi porterà a cambiare qualcosa. Sul lavoro potrete intraprendere un nuovo percorso o ricevere comunicazioni importanti. Se ci saranno proposte allettanti, valutate con calma pro e contro prima di accettare. Non scoraggiatevi alle prime difficoltà.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 9 maggio 2022), siete in una fase di grande cambiamento, soprattutto sul piano lavorativo. Dovete valutare attentamente cosa fare, soprattutto se siete giovani e state costruendo il vostro futuro. Alcuni di voi invece sono stanchi della solita routine e vogliono rimettersi in gioco. Fase di recupero in amore.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata sarà all’insegna della ripresa dopo un periodo complesso. L’inizio della settimana sarà comunque faticoso, perché dovete risolvere alcuni problemi annosi e di lunga data. Le coppie stabili possono iniziare a progettare qualcosa di speciale come una convivenza. Come al solito, in ogni cosa che fate siete dei gran perfezionisti, e questo potrebbe irritare chi vi circonda.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: giornate nelle quali potrete togliervi belle soddisfazioni.