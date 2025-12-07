Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 8 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 8 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore cercate di prendere l’iniziativa, soprattutto nel lavoro. Marte favorisce decisioni rapide e coraggiose. È il momento di agire con determinazione. La settimana porta una ventata di passione e intensità, con Venere che stimola i sentimenti. Coraggio: buttatevi in nuove avventure.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 8 dicembre 2025), stabilità e riflessione la faranno da padrone. Sarà utile concentrarsi su progetti a lungo termine, soprattutto quelli che riguardano la sicurezza finanziaria. La pazienza sarà la chiave per superare eventuali ostacoli.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana che prende il via si presenta ricca di opportunità comunicative. Cercate di sfruttare la buona posizione di Mercurio per avanzare in trattative e colloqui. L’attenzione deve essere posta sul non disperdere energie in troppe direzioni.

CANCRO

Cari Cancro, la sensibilità è al centro delle vostre previsioni astrologiche. Cercate di dedicare più tempo a voi stessi e alle relazioni più intime. È un buon momento per risolvere vecchie tensioni familiari e ritrovare armonia. Per quanto riguarda il lavoro, la creatività sarà un punto di forza. Rimboccatevi le maniche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 8 dicembre 2025), energia e voglia di emergere caratterizzeranno le prossime ore. Le stelle favoriscono iniziative coraggiose e la voglia di mettersi in mostra. È importante però mantenere un equilibrio, evitando conflitti inutili.

VERGINE

Cari Vergine, la Vergine è chiamata a riflettere su priorità e obiettivi durante le prossime ore di questo 8 dicembre. Dovete rivedere strategie di lavoro. Nel privato, potrebbero emergere piccole tensioni da gestire con diplomazia. La salute richiede attenzione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: cercate di prendere l’iniziativa, soprattutto nel lavoro.