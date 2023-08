Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 7 agosto 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 7 agosto 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state cercando nuove emozioni e nuovi amori. Nei prossimi giorni saranno favoriti i nuovi incontri ed i nuovi amori che vi faranno dimenticare la monotonia, che voi tanto odiate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 7 agosto 2023), ottime notizie per voi. Nel corso delle prossime ore avrete dalla vostra parte tantissima energia. Le cose tenderanno a migliorare sempre di più nell’arco della settimana.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa che inizia ora per voi sarà una settimana da dimenticare o comunque che vi farà rimpiangere quella passata. I dissapori riguarderanno soprattutto il rapporto con il partner o con gli amici…

CANCRO

Cari Cancro, possibile qualche tensione. Per quanto riguarda il lavoro, dovete ancora sistemare un progetto, soprattutto se lavorate in gruppo. In questo mese di agosto le energie stanno iniziando a diminuire.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 7 agosto 2023), ottime notizie sia per quanto riguarda l’amore sia la salute sia il lavoro. Potrebbe addirittura nascere un sentimento all’improvviso. Insomma per voi si prospetta una giornata scoppiettante in tutti i sensi.

VERGINE

Cari Vergine, cercate di essere meno perfezionisti così si attenueranno anche le discussioni in famiglia e con gli amici. Tutte queste discussioni poi vi porteranno acciacchi sia allo stomaco sia all’intestino… Relax.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: ottime notizie sia per quanto riguarda l’amore sia la salute sia il lavoro.