Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 5 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 5 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 5 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, avete un mese di tempo per recuperare in amore: a novembre deciderete se la storia è il caso di continuarla o interromperla. Sul fronte del lavoro, non temete: ci saranno presto soddisfazioni e risultati concreti.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, amate una persona impegnata questo è un problema bello grosso. Cercate di non fare discussioni inutili. Sul fronte del lavoro, sarete vittima di un’ingiustizia, cercate di non prenderla troppo male: fate buon viso a cattivo gioco.

GEMELLI

Cari Gemelli, la coppia non funziona da tempo, c’è qualche problemino in amore. Per quanto riguarda il lavoro, in questo periodo mancano certezze economiche ma i progetti che avete in mente potranno presto prendere il via e spiccare il volo.

CANCRO

Cari Cancro, se avete un problema in amore cercate di rimandare la sua soluzione di qualche giorno. Sul fronte del lavoro, avete qualche problemino economico: siete molto bravi a spendere, meno a risparmiare. Tenete il portafogli a casa o nella borsa…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (5 ottobre 2020), se una storia non funziona come vorreste, nelle prossime ore potreste essere proprio voi a dire basta. Chissà… Sul fronte lavoro, invece, questa è una giornata ottima per fare il punto della situazione. Cercate di credere nel tuo futuro.

VERGINE

Cari Vergine, è arrivato il momento per i cuori solitari di rimettersi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un periodo ottimo per gli incontri. Tenete le antenne dritte. Sta arrivando il vostro momento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: è arrivato il momento di mettersi in gioco. Tenete le antenne dritte nelle prossime ore. Forza, coraggio!

