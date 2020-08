Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 3 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 3 agosto 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 3 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, con il partner bisogna chiarire qualche incomprensione. Avete passato tutto il week end a litigare, ma domani finalmente potrete riuscire a rinconciliarvi. Se qualcosa non vi va bene ditelo ad alta voce. TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di domani (3 agosto 2020) sarà una giornata abbastanza impegnata e un po’ agitata: non sapete bene come organizzarvi in vista del futuro, siete nervosi perché in amore avete fatto i conti con una brusca separazione. Ma recupererete presto, non abbattetevi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna è favorevole e vi aiuta ad aggiustare alcune situazioni sul lavoro. Cercate di non nascondere i vostri sentimenti e di aprirvi di più con il partner: lui/lei non aspetta altro che sentirvi pronunciare certe parole.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, domani sarà una giornata un po’ agitata, cercate di stare lontano dal nervosismo. Sul lavoro dovete affrontare dei cambiamenti, ma non fatevi trascinare da ansie e paure.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, domani dovrete assolutamente chiudere alcune questioni di lavoro, perché è necessario preparare il terreno al cambiamento. C’è aria di rivoluzione e il vento che soffia è forte, ma non vi spaventa.

VERGINE

Cari Vergine, domani sarà la giornata ideale per dichiarare i vostri sentimenti a qualcuno a cui tenete molto. Cercate di essere sinceri al 100 per 100, ne sarete ripagati.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: domani sarà la giornata ideale per dichiarare i vostri sentimenti a qualcuno a cui tenete molto. Cercate di essere sinceri al 100 per 100, ne sarete ripagati.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 3 agosto 2020 Oroscopo Branko oggi, domenica 2 agosto 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 2 agosto 2020