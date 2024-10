Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 28 ottobre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 28 ottobre 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna nel segno esalterà il vostro carattere impulsivo e il vostro modo di essere diretti nelle relazioni con gli altri. Sarete più propensi a dire quello che pensate, senza alcun filtro. Il rischio è sempre quello di urtare la suscettibilità altrui e di entrare in contrasto anche con persone che hanno un ruolo di comando.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 28 ottobre 2024), non è un periodo positivo soprattutto per quelle coppie che si trascinano da tempo e che discutono molto da un paio di mesi a questa parte. Prosegue questa fase di stallo che si alterna a momenti di vera tensione. Sarebbe meglio cercare di fare chiarezza e di mettere a punto una strategia per venire fuori da questa fase critica. Parlare in maniera chiara e diretta potrebbe rivelarsi una strategia vincente.

GEMELLI

Cari Gemelli, ottobre non è stato un mese brillante, soprattutto dal punto vista sentimentale. Avete conosciuto sicuramente dei momenti migliori. Per i Gemelli che si sono accoppiati di recente è un periodo piuttosto controverso. Alcune coppie potrebbero sgretolarsi piuttosto velocemente, mentre altre coppie potrebbero incontrare qualche difficoltà inattesa.

CANCRO

Cari Cancro, se ci sono situazioni poco chiare, sarà meglio cercare di mantenere le dovute distanze evitando di entrare in conflitto con le persone che contano o che per voi rappresentano un punto di riferimento. A volte è meglio recitare un ruolo di basso profilo, piuttosto che prendere di petto delle situazioni spinose. Secondo l’oroscopo del giorno, dal punto di vista della salute adesso va decisamente meglio rispetto a qualche giorno fa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 28 ottobre 2024), l’opposizione di Sole e Mercurio potrebbero portare dei dissidi nell’ambito del vostro rapporto di coppia, Anche le coppie fresche avranno qualcosa su cui discutere e dibattere. Nei casi più gravi, si potrebbe anche arrivare ad una rottura definitiva. Anche coloro che sono alla ricerca dell’anima gemella, sono piuttosto confusi e perplessi. Non è questo il momento opportuno per impegnarsi con qualcuno o per fare promesse che non potete mantenere.

VERGINE

Cari Vergine, l’arrivo di Marte nel segno potrebbe favorire i ritorni di fiamma o le rimpatriate con vecchi amici. Insomma, il passato potrebbe tornare a bussare alla vostra porta. Anche chi sta cercando l’anima gemella, sarà desideroso di rimettersi in gioco e di trovare qualcuno che possa stimolare la propria fantasia. Se un ambiente di lavoro vi ha scocciato, potreste decidere di cambiare lavoro o gruppo di lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: possibili ritorni di fiamma. Valutate anche la possibilità di cambiare lavoro.