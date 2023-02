Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 27 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 27 febbraio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana si aprirà con la combinazione astrale di Venere e Luna che vi renderanno molto sensibili agli affetti. In amore attenzione alle relazioni concrete, siate meno impetuosi. Vi attende un buon periodo sul lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 27 febbraio 2023), nel corso delle prossime ore l’amore sarà favorito, in particolare a partire da venerdì con Venere che entrerà nel segno. Manifesterete l’affetto con gesti concreti e sarete molto possessivi nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro, sono in vista delle discussioni. Cercate di risolvere tutto.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna nel segno vi renderà meno affettuosi e la razionalità prenderà il sopravvento sulle emozioni. Per questo motivo sarete molto nervosi anche sul lavoro. Cercate di rilassarvi un po’. Evitate litigi inutili.

CANCRO

Cari Cancro, quella che sta per partire sarà una settimana all’insegna dell’amore con Venere nel segno che vi renderà affettuosi e passionali. La Luna nel segno giovedì garantirà splendidi momento affettuosi nel focolare domestico. Lavoro? Basta pigrizia. Attivatevi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 27 febbraio 2023), la Luna nel segno produrrà un influsso frizzante e molto ambizioso. Il senso dell’umorismo sarà molto spiccato già da domani e potrete brillare (e non poco) sul lavoro. Attenzione ad alcune situazioni sentimentali un po’ tese. Andranno risolte quanto prima.

VERGINE

Cari Vergine, Venere assumerà una posizione di trigono favorevole e la sensualità sarà spiccata. Attenzione a non essere litigiosi in coppia: non lasciatevi prendere da eccessivi pensieri. Relax!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 27 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: sarete molto sensibili agli affetti. Bene anche il lavoro.