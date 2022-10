Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 24 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 24 ottobre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, non mollate proprio ora. Anche se le cose non stanno andando come vorreste: cercate di essere sempre ottimisti e credere nelle vostre possibilità. Se notate una tensione familiare, passerà presto. Possibili ottime notizie dal fronte del denaro: avete fatto degli investimenti azzeccati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 24 ottobre 2022), se di recente siete rimasti delusi da qualcuno, sarà essenziale parlare con quella persona e farle vedere i motivi per cui non vi siete sentiti a vostro agio. Per quanto riguarda il lavoro, prima di parlare con i vostri capi, pensateci bene.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarà facile dimenticare qualcuno che vi ha ferito. Per quanto riguarda il lavoro, le acque preso saranno agitate. Avete trovato nuove attività che trovate molto stimolanti e che vi hanno fatto ritrovare l’entusiasmo ma ci sarà da faticare. Preparatevi. Ricaricate le batterie.

CANCRO

Cari Cancro, confrontarsi con gli altri può generare sofferenza e sentimenti insoddisfacenti. L’atteggiamento giusto è valutare la propria situazione e cercare di sfruttare le proprie qualità, che sono tante. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra ambizione e la vostra capacità lavorativa saranno elevate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 24 ottobre 2022), ultimamente vi sentite benissimo, avete una forza insolita e state vivendo un grande benessere in generale. Continuerete con questa tendenza per una lunga stagione. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di essere più disciplinati. Testa bassa e lavorare.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, la pazienza è una delle virtù che avete sviluppato di più negli ultimi tempi. A poco a poco raggiungerete gli obiettivi che desiderate. Buone notizie anche dall’amore: guardatevi intorno e troverete l’idillio. Bene anche i soldi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: vi sentite benissimo, avete una forza insolita e state vivendo un grande benessere in generale.