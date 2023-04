Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 17 aprile 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 17 aprile 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, grazie alla Luna la settimana che parte domani – lunedì 17 aprile 2023 – avrà un senso positivo per voi sotto tutti i punti di vista. In amore, la Luna porterà al vostro partner la piena comprensione, e un progetto a cui pensavate da tempo potrebbe realizzarsi. Al lavoro, il lavoro vi aspetta, ma troverete soddisfazione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 17 aprile 2023), la giornata potrebbe iniziare in modo fiacco a causa dell’opposizione di Venere. Tuttavia, entro la metà della settimana le cose si risolleveranno, soprattutto nella sfera emotiva. Sarete persuasivi sul lavoro. Venere vi sta giocando brutti scherzi e ci sono troppi ostacoli e grattacapi sulla vostra strada.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata positiva dal punto di vista sentimentale. Se avete una relazione stabile, le stelle vi sorrideranno e vi daranno l’opportunità di ottenere ancora di più dal vostro partner. Per quanto riguarda il lavoro, è probabile che si verifichi un grande cambiamento. Il romanticismo è nell’aria per voi.

CANCRO

Cari Cancro, Giove è in opposizione a Mercurio questa settimana non porterà buone notizie sul lavoro. In amore, comportatevi sempre con rispetto nei confronti del partner. Una serie di cattive notizie sul lavoro vi costringerà a fare tutto il possibile per evitare un crollo. Cercate di non trasferire questo stress nella vostra vita privata.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 17 aprile 2023), Marte è in opposizione. Al lavoro, le entrate non sono molto alte e comincerete a perdere la motivazione. Se cominciate a sentirvi impazienti per la quantità di lavoro che avete sulle spalle, potrebbe essere il momento di cambiare. Confortatevi con l’amore.

VERGINE

Cari Vergine, questa sarà una settimana molto interessante per voi. Sul lavoro sarete in grado di sfruttare al meglio le vostre idee e la fortuna sarà dalla vostra parte. In campo sentimentale, la situazione sarà molto piacevole.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: la settimana che parte domani avrà un senso positivo per voi sotto tutti i punti di vista.