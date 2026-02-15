Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:33
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 16 febbraio 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 16 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 16 febbraio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sei un vulcano di energia, Ariete! Sul lavoro, approfitta di questo slancio per prendere l’iniziativa, ma evita di travolgere chi ti sta intorno: leadership sì, ma con stile. In amore, le scintille volano: single, preparatevi a incontri elettrizzanti; coppie, un gesto spontaneo può riaccendere la passione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 16 febbraio 2026), la pazienza paga, ma le stelle ti invitano a osare un po’. Sul lavoro, nuove opportunità bussano alla porta: valuta bene prima di dire sì, ma non restare fermo. In amore, piccoli gesti concreti valgono più di parole romantiche. Relax? Passeggiata o coccola in casa, il comfort è il tuo regno.

GEMELLI 

Cari Gemelli, la tua mente è una fucina di idee geniali. Sul lavoro, puoi sorprendere tutti con soluzioni creative, ma attenzione a non disperdere energie. In amore, una chiacchierata sincera può risolvere malintesi o aprire nuove possibilità. Social e amici oggi sono il tuo carburante.

CANCRO

Cari Cancro, il cuore è il protagonista della giornata. Sul lavoro, affronta i progetti con delicatezza: la sensibilità è un vantaggio. In amore, dolcezza e complicità rafforzano i legami; single, qualcuno potrebbe sorprenderti con un gesto romantico. Per te, coccole e relax non sono optional, sono essenziali.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 16 febbraio 2026), il mondo è il tuo palcoscenico e oggi brilli come mai. Sul lavoro, leadership e decisioni sicure catturano l’attenzione. In amore, la passione è alle stelle: approfitta della tua energia per sorprendere chi ami o conquistare chi ti interessa. Attenzione però a non essere troppo protagonista: un po’ di ascolto non fa mai male.

VERGINE

Cari Vergine, precisione e metodo oggi sono i tuoi alleati. Sul lavoro, concentrati sui dettagli importanti, delega il resto. In amore, chiarezza e sincerità rafforzano il legame; i single potrebbero scoprire nuove connessioni interessanti. La tua mente ha bisogno di ordine: scrivi, pianifica, respira.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: brilla senza accecare gli altri.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca