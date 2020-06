Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 15 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 15 giugno 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 15 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, se qualcosa in amore non va, ora si può rimediare. La Luna favorevole vi aiuta con i sentimenti e vi dona energia per le prossime giornate. Bene le questioni economiche.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox, in amore potrebbero esserci dei problemi, ma con un po’ di impegno le coppie ora possono recuperare. Siete piuttosto agitati, dovreste cercare di mantenere la calma. Sul lavoro ci vuole pazienza. Tanta pazienza.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (15 giugno 2020), cercate di parlare con la persona che amate per risolvere problemi e incomprensioni. In questo momento si possono fare progetti per la casa e per la coppia. Cogliete l’attimo.

CANCRO

Cari Cancro, domani in amore ci potrebbe essere un po’ di agitazione. Trovare un punto d’incontro con il partner è difficile, ma non impossibile… Anche sul lavoro e nel lato economico, con Giove in opposizione, potrebbero esserci dei problemi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani le stelle favorevoli vi aiuteranno in amore, che in questi giorni sarà fondamentale. Cercate di fare le cose di mattina. Sul lavoro cercate di non peggiorare i problemi esistenti con nuove discussioni inutili e fastidiose.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata importante per i sentimenti e i rapporti con gli altri. Domani avrete voglia di uscire e di mettervi in gioco. In ambito lavorativo dovrete fare uno sforzo in più.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Leone: le stelle domani vi aiuteranno in amore. Attenzione però al lavoro: evitate discussioni inutili e fastidiose.

