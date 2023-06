Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 12 giugno 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 12 giugno 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sta iniziando una settimana importante in vista della vostra estate. Tutto dipenderà dal vostro tempismo. Tenete gli occhi aperti e leggete al meglio i segnali che vi arriveranno. Non perdete l’occasione che si paleserà.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 12 giugno 2023), la luce della Luna vi abbraccia in questi giorni estivi, in cui siete protetti anche dall’influenza di Urano e Saturno. Saranno giorni all’insegna della tranquillità e della stabilità, scossi dall’arrivo di una serie di novità intriganti. Cercate di coinvolgere anche le persone a voi vicine nelle vostre fortune.

GEMELLI

Cari Gemelli, dopo un lungo periodo di fatica senza pause siete ormai arrivati allo stremo. Avete bisogno di una vacanza. Non forzatevi ad andare avanti, prendetevi del tempo per voi o rischiate di peggiorare la situazione.

CANCRO

Cari Cancro, sembra finalmente che la vostra vita stia girando per il verso giusto. Gli astri vi riempiono di sicurezza nei vostri mezzi, sfruttate questo periodo positivo per agguantare i vostri desideri, anche se frivoli.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 12 giugno 2023), avete tantissime cose da fare e poco tempo per pensare. Se vi farete travolgere dai ritmi vertiginosi e dalle paranoie altrui, chiuderete la settimana sfiancati. Agite con astuzia.

VERGINE

Cari Vergine, avete fatto da poco una scelta importante che ora ha cominciato a portare frutti. Seguite il percorso che avete scelto con determinazione, sfruttate questo momento favorevole per creare più stabilità per voi e per chi amate veramente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: sembra finalmente che la vostra vita stia girando per il verso giusto.