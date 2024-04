Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 11 aprile 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 11 aprile 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, giornata favorevole grazie alla speciale protezione delle stelle. Chi è single può incontrare l’anima gemella, o magari un’amicizia si trasformerà in qualcosa in più. Sul lavoro la settimana è promettente, potete togliervi grandi soddisfazioni. Avanzate proposte e otterrete risposte positive.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 11 aprile 2024), umore cupo e forti tensioni nella coppia. Mantenete la calma e usate tutta la vostra diplomazia. Sul lavoro state dando il massimo, ma le soddisfazioni e i riconoscimenti non sono adeguati. Vorreste essere pagati di più.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore la complicità è massima e anche la passione sotto le coperte. Mai con un partner prima d’ora avevate avuto tanto erotismo e sintonia, tanto che non vorreste mai smettere di stare a letto insieme. Il lavoro invece non dà grandi gioie: tanti dubbi e poche certezze. Se avete avviato un nuovo impiego, fatevi consigliare da una persona fidata.

CANCRO

Cari Cancro, sarà una giornata importante specie se dovete convincere qualcuno della bontà del vostro operato. Siete voi la persona giusta su cui puntare? Conquistatelo, ma dovete essere i primi a credere nelle vostre capacità. I vecchi problemi vengono risolti, ma se avete voglia di novità potete ricominciare daccapo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 11 aprile 2024), potete fare incontri promettenti, sia sul lavoro che in amore. Sul lavoro entro la fine del mese sarete chiamati a prendere una decisione importante, fondamentale per il vostro futuro. Rimboccatevi le maniche.

VERGINE

Cari Vergine, conviene porre parecchia attenzione se non volete mettere o rimettere in crisi un rapporto. Perché complicarvi la vita spesso inutilmente? Finite infatti per farvi film inutili che fanno male alla coppia. Trascorrete piuttosto del tempo con il partner. Sul lavoro volete cambiare aria.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: in amore in arrivo novità promettenti. Tornate a ruggire.