Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 7 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 7 dicembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, con Venere dissonante l’invito è alla prudenza. In amore è il caso di prestare grande attenzione. Potrebbero esserci grossi malintesi con il partner. Sul lavoro siete indecisi sulla strada da intraprendere e non è esclusa la possibilità di rivedere i termini di un accordo. Che sia però migliorativa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 7 dicembre 2023), i single possono fare ottimi incontri. Potreste vivere nuovi e interessanti brividi, emozioni che non provavate da tempo. Sul lavoro le idee non mancano, è il periodo migliore per dimostrare il vostro valore. Tirate fuori gli artigli.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore è un periodo turbolento, con grandi dubbi e incognite. Cercate di stare lontani dalle polemiche, un ex potrebbe tornare a farsi vivo e questo potrebbe fortemente turbarvi. Sul lavoro fate chiarezza: quali sono le vostre reali priorità? Date precedenza a quelle.

CANCRO

Cari Cancro, giornata a rallentatore. Non spazientitevi se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro avete tanti progetti da portare a termine. Non esitate a chiedere aiuto qualora doveste capire di non riuscire a stare dietro a tutto e tutti. Una mano serve sempre, non siete onniscienti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 7 dicembre 2023), giornata ottima per i sentimenti. Potete fare un incontro davvero importante. Sul lavoro invece se avete un’età matura dovete fare i conti con alcune antipatiche carte burocratiche. L’ora di andare in pensione è arrivata?

VERGINE

Cari Vergine, giornata sarà turbolenta. Cercate di non tirare troppo la corda, specie in amore. Sentite il partner parecchio distante e freddo, e questo vi fa soffrire. Parlatevi e provate a chiarire. Sul lavoro se avete una trattativa in sospeso definite bene i termini dell’accordo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: tornare a ruggire, specie in amore.