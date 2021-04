Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 29 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 29 aprile 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna durante la giornata di domani sarà favorevole e se avete qualcuno già nel vostro cuore le cose andranno nel verso giusto. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno nuove proposte.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, le questioni lavorative e finanziarie andranno seguite con molta attenzione. Ottime notizie dal fronte dell’amore: grazie alla Luna che non è più in opposizione, tutto filerà liscio.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di domani (29 aprile) alcuni legami familiari potrebbero avere qualche problema a causa della Luna. Anche sul lavoro non sarà la giornata adatta per strafare… Aspettate giornate migliori.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CANCRO

Cari Cancro, la situazione astrologica è molto interessante per l’amore: perché non guardarsi intorno? Lavoro: potreste avere difficoltà a trovare gli accordi giusti. Pazientate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (29 aprile), per voi si prospetta una giornata molto positiva per l’amore, grazie alla Luna che non vi crea più problemi. Per quanto riguarda il lavoro, potreste faticare un po’ prima di arrivare alle giuste conclusioni.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, per ora vi converrebbe evitare discussioni in famiglia o in amore… Capitolo lavoro: la situazione astrologica migliora e vi porta nuove opportunità da cogliere al volo.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: ottime notizie dal fronte dell’amore. Meno dal lavoro, ma niente di preoccupante.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 29 aprile 2021 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 28 aprile 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 28 aprile 2021