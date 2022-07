Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 28 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 28 luglio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quello in arrivo per l’amore non sarà un giorno facile. Se siete alle prese con un ex che magari vi ha già creato problemi in passato prestate grande attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, rallentate ma non perdete le speranze.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 28 luglio 2022), in amore volete mettere in gioco la relazione che state vivendo forse solo per gioco o magari per dispetto? La serata si profila sotto tono, cercate di non agitarvi troppo.

GEMELLI

Cari Gemelli, non prendete tutto di petto e non affrontate le questioni in maniera esagerata. Per quanto riguarda il lavoro, rimandate le trattative di 24 ore. State più attenti a cosa mangiate, potreste rimetterci in salute.

CANCRO

Cari Cancro, siete motivati, pronti all’azione mentre sul lavoro si va verso un futuro di cambiamenti. Dal punto di vista della salute siete in pieno recupero ma non fate le ore piccole. Riposo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 28 luglio 2022), in queste ore avete la luna nel vostro segno e avete voglia di amare. Quindi cosa aspettate, mettetevi in gioco! Un consiglio? Riposate di più.

VERGINE

Cari Vergine, la fine del mese sarà di gran lunga migliore rispetto all’inizio. Nelle prossime ore saranno fortemente favoriti gli incontri. Coraggio, buttatevi!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della Vergine: la fine del mese sarà di gran lunga migliore rispetto all’inizio.