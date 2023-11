Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 23 novembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 23 novembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, bella questa giornata per prendere decisioni d’amore. Se siete single da tempo potrebbe essere il momento buono per ottenere grandi cose. Sul lavoro è un momento molto bello per far vedere a tutti di che pasta siete fatti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 novembre 2023), questa è la giornata giusta per sistemare tutto ciò che non funziona in amore. Sul lavoro meglio non farsi sopraffare dai troppi impegni.

GEMELLI

Cari Gemelli, non è il momento ideale per l’amore, sono troppe le cose che non vanno. Vedrete che tutto si aggiusta, ma dovete parlarne e capire come risolvere. Sul lavoro c’è tanto nervosismo, bisogna allentare un po’ la presa.

CANCRO

Cari Cancro, non dovete guardare sempre al passato ma vivere il presente, soprattutto in amore. Sul lavoro meglio prendere le cose con la massima calma. Se le cose non vanno come vorreste, vedrete che le cose non si aggiustano da sole. Rispondete con calma e contate fino a dieci prima di aprir bocca.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 novembre 2023), ci sono un po’ di cambiamenti nell’aria e in amore torna, finalmente, una bella armonia con il partner. Sul lavoro riuscirete a brillare come non mai.

VERGINE

Cari Vergine, in questo momento non avete molta voglia di amore ma preferite stare da soli e va bene così. Sul lavoro tutto va avanti anche se senza troppi stimoli. Vedrete che presto tutto si aggiusta, ma non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: se qualcosa non va come vorreste, parlatene e trovate una soluzione.