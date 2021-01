Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 21 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 21 gennaio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, se siete single da molto tempo, potreste essere alla ricerca di un nuovo amore. Buttatevi e datevi da fare con entusiasmo, senza timore di conoscere gente diversa. Ci potranno essere solo risvolti positivi. Accogliete con entusiasmo anche nuove proposte sul lavoro, valutando bene pro e contro prima di accettare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna nel segno è sicuramente un transito positivo, anche se in questa giornata risultate essere piuttosto agitati, perché sono tanti i problemi e i pensieri che vi frullano per la testa. In generale però è un periodo favorevole se dovete prendere decisioni importanti o per portare avanti i vostri progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di domani – 21 gennaio 2021 – sarà una giornata nella quale fare molta attenzione, i problemi, soprattutto a livello economico non mancano. Cautela, perché la situazione sta diventando preoccupante. Disagio anche all’interno della coppia: se avete discusso con il partner, parlatevi e chiaritevi.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 21 gennaio – sarà una giornata davvero interessante per il vostro segno. Approfittatene. La Luna infatti non è più contraria. Inoltre Saturno non ha più un transito negativo, per cui avete un quadro astrale molto favorevole. Portate avanti i vostri progetti e attuate i cambiamenti che ritenete opportuni.

LEONE

Cari Leone, questa sarà una giornata complessa e sottotono: capite che non tutto sta funzionando come vorreste, e questo vi rende nervosi e sottotono. Un’agitazione che riguarda anche il settore professionale. Cercate di non riversare il vostro stress sul partner. Piano piano ritroverete il giusto equilibrio e la serenità necessari.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox per voi si prospetta una giornata molto positiva, con un quadro astrale invidiabile. Avete infatti Luna e Marte favorevoli. Ottime notizie anche sul fronte finanziario. Potete portare avanti con fiducia e ottimismo i vostri progetti. Attenzione ovviamente a non spendere troppo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: avete un quadro astrale ottimo. Approfittatene.

