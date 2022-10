Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 20 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 20 ottobre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nelle prossime ore non rovinate una storia d’amore importante per una discussione senza senso. Per quanto riguarda il lavoro, portate pazienza ancora per un po’.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 20 ottobre 2022), prendetevi un po’ di tempo per riflettere, non affrettate una decisione importante in amore. Per quanto riguarda il lavoro, tutto prosegue bene, restate calmi.

GEMELLI

Cari Gemelli, è arrivato il momento giusto per realizzare un progetto di coppia, non fatevi scappare l’occasione. Per quanto riguarda il lavoro, tutto va a gonfie vele.

CANCRO

Cari Cancro, è necessario cambiare qualcosa nella vostra relazione, potrebbe essere l’unico modo per appianare delle divergenze. Fate la pace. Per quanto riguarda il lavoro, tutto dovrebbe filare liscio: i vari impegni non vi creeranno particolari problemi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 20 ottobre 2022), non fatevi scappare l’occasione di risolvere un problema di coppia che si trascina da tempo, questo è il momento giusto per affrontarlo e risolverlo. Per quanto riguarda il lavoro, aspettate a prendere decisioni importanti… Calma.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, nel corso della giornata di domani sarate baciati dalla fortuna. Sarà una giornata positiva sia in amore sia nel lavoro, anche se dovete stare attenti a non lanciarvi in spese pazze…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: è arrivato il momento giusto per realizzare un progetto di coppia.