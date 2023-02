Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 16 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 16 febbraio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore potrebbe esserci qualche piccolo battibecco nel weekend e anche una certa lontananza dal partner. Sul lavoro sarebbe meglio andare avanti e superare tutte le difficoltà. Saprete resistere nel mare in tempesta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 febbraio 2023), chi è in una relazione stabile potrebbe riscontrare qualche problema. Sul lavoro cercate di tenere a bada in nervosismo che è tanto.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore la giornata permette di fare chiarezza. Sul lavoro meglio curare i dettagli perché a volte siete un po’ troppo frettolosi nelle cose che fate. Rischiate di commettere errori gravi.

CANCRO

Cari Cancro, il fine settimana sarà un po’ pesante ma dovete tirare fuori tutta la forza che avete dentro. Sul lavoro stanno per arrivare nuovi progetti. Fatevi trovare pronti e non prendetevela troppo se qualcosa non va come vorreste.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 febbraio 2023), in amore potrebbero esserci problemi e anche un po’ di pigrizia ma niente paura, tutto risolvibile. Sul lavoro siete abbastanza agitati e potrebbero arrivare nuove sfide.

VERGINE

Cari Vergine, in amore i prossimi giorni saranno molto interessanti quindi cercate di dare il massimo. Sul lavoro arriva un periodo molto importante a bisogna stare attenti a questioni legali.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: un periodo nel quale spingere sull’acceleratore, ma attenti a qualche bega legale.