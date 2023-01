Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 12 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 12 gennaio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete in un momento positivo anche per i sentimenti. Questo è il momento giusto per esternare quello che provate, senza farvi prendere dal nervosismo. Potreste essere coinvolti in discussioni lavorative… Niente di preoccupante, serviranno per raggiungere qualcosa di importante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 12 gennaio 2023), non dovete avere fretta nel chiudere una storia d’amore che per voi è importante. Temporeggiate ancora un po’, adesso non siete ancora abbastanza lucidi. Ci sono novità in arrivo anche sul lavoro. Positive per chi aspetta un rinnovo…

GEMELLI

Cari Gemelli, in queste ore non vi sentite in forma e vi state lasciando andare un po’ troppo alla malinconia. Quella in arrivo non sarà una giornata positiva, almeno sotto il profilo sentimentale. Anche sul lavoro, però, non è il momento di correre, lasciate andare le cose come vanno.

CANCRO

Cari Cancro, state finalmente vivendo una giornata tranquilla, ma se ci sono questioni di coppia che state lasciando in sospeso, non perdete tempo: affrontatele. Una discussione a volte può essere risolutiva… Per quanto riguarda il lavoro, sperate in qualcosa di nuovo professionalmente, ma questo non è ancora il momento giusto. Ci siete quasi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 12 gennaio 2023), state tenendo in sospeso una questione sentimentale. Questo pensiero vi ossessiona, ma non è questo il momento per cercare una soluzione. Per quanto riguarda il lavoro, tutto sta migliorando piano piano e presto potreste vedere concretizzarsi una buona occasione.

VERGINE

Cari Vergine, siete in attesa di un chiarimento da tempo con la vostra metà. Durante la giornata di oggi – 12 gennaio 2023 – è il caso di essere estremamente concreti. Dovete prendere delle decisioni sul piano professionale, probabilmente stavolta è il caso che vi confrontiate con qualcuno esperto per non sbagliare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: siete in un momento positivo anche per i sentimenti. Possibile qualche discussione sul lavoro, ma sarà utile per il percorso che state facendo.