Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 10 marzo 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 10 marzo 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, potreste sfruttare questo momento per riavvicinarvi a qualcuno che non sentite da un po’ di tempo. Per quanto riguarda il lavoro, Marte è in aspetto attivo: sono buone le prospettive per il futuro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 10 marzo 2022), l’energia nelle prossime ore sarà buona per l’amore: sarete in grado di programmare nuovi progetti. Per quanto riguarda il lavoro, Urano è nel vostro segno e porta desiderio di cambiamento. Rivoluzioni in vista? Di sicuro sono in arrivo nuovi contratti per chi è in proprio.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore ci sono lenti miglioramenti, la Luna è nel vostro segno ma permangono tensioni tra i separati. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo conferme. Chi ha fatto praticantato per tanto tempo e si è impegnato avrà una bella sorpresa.

CANCRO

Cari Cancro, per tanto tempo avrete Venere opposta: ora finalmente arrivano delle belle novità. Anche sul lavoro la tensione è ormai alle spalle, se siete stati fermi per tanto finalmente si recupera. Coraggio, si riparte!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 10 marzo 2022), attenzione in amore: Venere ha iniziato un transito polemico, le cose potrebbero non andare come volete voi o come avete immaginato. Lavoro? Ci vuole pazienza anche qui, inoltre potreste dover rivedere alcuni accordi.

VERGINE

Cari Vergine, la situazione è fiacca, debole… Potrebbe essere necessario che facciate solo l’indispensabile in amore. Nelle prossime ore sarete intolleranti a causa della Luna dissonante. Tenete duro, passerà presto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: perché non riavvicinarvi a qualcuno che non sentite da un po’ di tempo?