ARIETE

Cari Ariete, in amore potrebbe esserci qualche piccola incomprensione: meglio restare in silenzio e tenersi tutto dentro o parlare con il partner e cercare una soluzione? Forse la seconda. Nel lavoro siete alla ricerca di un riscatto: potrebbe essere arrivato il vostro momento.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 1 settembre 2022), in amore conviene fare attenzione perché le cose non stanno andando per il verso giusto. Venere infatti resta contraria. A breve però sono in arrivo novità per chi è solo. Potrebbe essere il momento di trovare l’anima gemella.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo mese che si apre si concentra per voi nell’ambio lavorativo, in amore potrebbero esserci complicazioni. Dedicatevi quindi a portare avanti con entusiasmo i vostri progetti, perché potranno andare per il meglio. In amore serve cautela.

CANCRO

Cari Cancro, questo mese di settembre è l’ideale per chiarirvi in amore. Se ci sono stati problemi, litigi, discussioni è il momento giusto per risolvere. Nel lavoro invece i cambiamenti a volte repentini vi hanno creato qualche difficoltà. Rifiatate un po’.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 1 settembre 2022), con questa Luna contraria l’amore non va come vorreste. Non preoccupatevi troppo nel lavoro se qualcuno ha provato a mettervi il bastone fra le ruote: vedrete che le cose miglioreranno e otterrete i vostri obiettivi.

VERGINE

Cari Vergine, a breve Venere sarà nel segno e porterà con sé piacevoli novità. Nell’ultimo periodo vi siete fatti fagocitare dal lavoro. Ma ora potete rifiatare e recuperare, avete anche voi bisogno di riposare. Guardate al futuro con serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: dopo un periodo difficile, potete guardare al futuro con serenità.