Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 29 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 29 marzo 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete meno impulsivi, più calcolatori. State entrando in una fase in cui non basta agire, bisogna scegliere come agire. Per quanto riguarda il lavoro, potreste rivedere una strategia o accorgervi che un obiettivo va raggiunto con un approccio più intelligente. In amore, invece, c’è bisogno di verità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 29 marzo 2026), state vivendo una giornata che parla di costruzione lenta ma concreta. Non ci sono grandi scosse, ma un senso di stabilità che vi permette di andare avanti con sicurezza. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento giusto per sistemare questioni pratiche, contratti o accordi.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella che state per vivere non sarà la solita giornata leggera: c’è qualcosa che vi porta a riflettere più del previsto in queste ore di fine mese. Forse una parola, un messaggio o una situazione vi fa vedere le cose sotto un’altra luce. Per quanto riguarda il lavoro, potreste dover scegliere tra due opzioni.

CANCRO

Cari Cancro, siete immersi in una giornata emotivamente ricca. Non è pesante, ma intensa. Avete la sensazione che qualcosa stia cambiando, anche se non sapete ancora cosa. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non assorbire troppo le tensioni degli altri.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 29 marzo 2026), in queste ore state scoprendo una forza più silenziosa ma più efficace. Non avete bisogno di dimostrare nulla. Capitolo lavoro: siete più autorevoli e meno impulsivi. Qualcuno potrebbe cercare il vostro consiglio.

VERGINE

Cari Vergine, giornata perfetta per rimettere ordine, ma non solo nelle cose pratiche. State facendo chiarezza dentro di voi, e questo vi aiuta a prendere decisioni migliori. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a vedere ciò che gli altri trascurano.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata perfetta per rimettere ordine.