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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 22 marzo 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 22 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 22 marzo 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete chiamati a rallentare leggermente in queste ore di marzo. Per quanto riguarda il lavoro, potreste accorgervi che è meglio osservare prima di intervenire. In amore invece c’è bisogno di più disponibilità all’ascolto: una persona potrebbe dirvi qualcosa di importante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 22 marzo 2026), giornata concreta ma non banale. State costruendo qualcosa passo dopo passo. Per quanto riguarda il lavoro, si apre uno spiraglio interessante su una questione pratica o economica.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, vi muovete tra mille stimoli diversi. Il rischio è quello di disperdere energia, ma allo stesso tempo potreste avere un’intuizione brillante proprio grazie a un confronto o a una conversazione. Per quanto riguarda il lavoro, non tutto è chiaro subito, ma qualcosa si sblocca.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata in arrivo avrà un tono più introspettivo. Potreste avere bisogno di stare un po’ per conto vostro per capire meglio cosa provate davvero. Per quanto riguarda il lavoro, è meglio non reagire a caldo a una provocazione o a una critica. In amore invece c’è spazio per un momento di verità.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 22 marzo 2026), non vi manca la grinta, ma dovete usarla con intelligenza. Potreste essere chiamati a prendere una decisione importante o a gestire una situazione delicata. Per quanto riguarda il lavoro, siete più convincenti del solito.

VERGINE

Cari Vergine, giornata utile per mettere ordine, non solo nelle cose pratiche ma anche nei pensieri. State cercando di capire cosa funziona davvero e cosa invece va lasciato andare. Capitolo lavoro: riuscite a fare chiarezza su una situazione complessa. In amore però cercate di non essere troppo esigenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata utile per mettere ordine.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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