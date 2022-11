Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 20 novembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 20 novembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, l’amore in questo periodo è decisamente caotico. Il prossimo mese però sarà all’insegna del recupero, potete fare grandi conquiste. Sul lavoro andate cauti e non affrettate i tempi, anche se avrete la possibilità di superare gli altri.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 20 novembre 2022), dovete prendere tempo perché vi aspettano discorsi importanti in amore. Sul lavoro serve assoluta calma, non fatevi prendere dall’ansia, anche se qualcosa non sta andando secondo le previsioni. Cercate di rimboccarvi le maniche.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore la situazione migliora dopo un periodo di forte stress e tensioni. Le coppie in crisi vivranno una certa tensione da qui a fine di questo mese, poi il tutto si aggiusterà. Sul lavoro più che cercare nuove offerte, concentratevi su ciò che avete e sulle sfide e i compiti da portare a termine.

CANCRO

Cari Cancro, in amore sentite una forte sfiducia, come se ciò che avete e fate non vi soddisfi. Ma forse l’amore se non c’è è perché non lo cercate. Recupero prodigioso sul lavoro, con Marte che vi invita a prendere di petto le situazioni. Rimboccatevi le maniche e dimostrate il vostro valore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 20 novembre 2022), le prossime giornate saranno fondamentali per l’amore. Venere protegge le coppie nate da poco, potete costruire qualcosa di importante. Sul lavoro fate partire un progetto importante, anche se darà i suoi frutti solo fra qualche mese.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, in passato siete rimasti scottati da qualcosa che non ha dato i suoi frutti. Potreste quindi essere frenati se siete alla ricerca di un nuovo amore. Sul lavoro state recuperando, ma molto dipende da quanto avete fatto in passato. Siete davvero soddisfatti?

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: tornare a ruggire sia in amore che sul lavoro.