Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 20 febbraio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 20 febbraio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, una persona del segno dei Gemelli potrebbe darvi il giusto suggerimento in amore. Saprete sfruttarlo? Per quanto riguarda il lavoro, avete una grande voglia di ripartire da zero: perché non provarci?

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 20 febbraio 2022), fate attenzione alle situazioni che portano agitazione. Siete in un periodo difficile, soprattutto per le coppie che negli ultimi mesi stanno avendo problemi seri. Per quanto riguarda il lavoro, probabile qualche discussione.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di domani per voi sarà un’altra giornata importante per quanto riguarda l’amore: la Luna è nel vostro segno ed è in buon aspetto a Venere, in arrivo emozioni. Capitolo lavoro: fare dei cambiamenti è piacevole però fate attenzione a non creare instabilità.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna sta per entrare nel vostro segno. Vi sentite già più emotivi, avete voglia di rimettervi in gioco. Capitolo lavoro: sentite il forte bisogno di recuperare serenità interiore. Provateci ed evitate discussioni con i colleghi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 20 febbraio 2022), questa giornata potrà riportare serenità in tante coppie. Per quanto riguarda il lavoro, favoriti i creativi anche se con Giove in opposizione sarà meglio evitare di andare all in.

VERGINE

Cari Vergine, dovrete curare i rapporti in famiglia soprattutto vista la presenza dissonante della Luna. Per quanto riguarda il lavoro, non strafate. Alla fine dei conti è domenica, relax. Trascorretela in compagnia del partner e delle persone più care. Solo così potrete vivere grandi emozioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: in arrivo tanta serenità per diverse coppie che vengono da periodi complicati. Bene il lavoro.