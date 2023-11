Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 19 novembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 19 novembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, tanti nodi stanno arrivando al pettine in amore. Se avete un rapporto che non vi soddisfa le stelle aumenteranno la voglia di chiarire. Per quanto riguarda il lavoro, curate come sapete fare i contatti, gli incontri e le proposte che arrivano da ambienti nuovi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 19 novembre 2023), state vivendo un periodo importante, da dedicare gli affetti, alla situazione personale che conoscerà un eccezionale vantaggio. Per quanto riguarda il lavoro, tutti i cambiamenti che volete imporre alla vostra attività saranno gestiti e proposti entro le prossime settimane.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere favorevole aumenta la voglia di amare. Siete ad un passo dal cambiamento. Se c’è stata una separazione ora sarete voi a prendere in mano le redini della storia. Nuovi incontri favoriti. Lavoro? L’unica preoccupazione potrebbe riguardare le persone che sono troppo apatiche…

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo weekend di novembre sarete più intolleranti, questo potrebbe far pensare al partner che voi siete distratti, che state pensando ad altro. Per quanto riguarda il lavoro, le questioni lavorative sono spinte da Giove e Saturno in buon aspetto, in generale si può parlare di un periodo in cui il successo non manca.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 19 novembre 2023), risveglio improvviso della passionalità, soluzione di problemi che ancora creano ansie. Per quanto riguarda il lavoro, con queste stelle è probabile che ci sia una lotta in corso.

VERGINE

Cari Vergine, non dovete esagerare o pretendere troppo… Queste giornate possono lasciare il segno ma anche creare qualche disputa. Per quanto riguarda il lavoro, considerando il gran numero di stimoli che tocca il settore delle collaborazioni c’è la possibilità di instaurare nuovi rapporti lavorativi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: state vivendo un periodo importante, da dedicare gli affetti.