Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 19 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 19 febbraio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete la luna opposta quindi attenzione alla stanchezza. Sul lavoro bisogna fare attenzione alle finanze soprattutto se avete avuto difficoltà di recente. Rischiate di commettere errori di non poco conto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 19 febbraio 2023), torna la voglia di innamorarvi in questo fine settimana. Sul lavoro bisogna essere cauti perché mercurio è dissonante. Prima di agire aspettate fino al 10 marzo. Solo in quel periodo le stelle saranno davvero ottime.

GEMELLI

Cari Gemelli, bello questo weekend per l’amore che può spiccare il volo. Sul lavoro pensate bene a cosa volete fare nel futuro perché questo è il momento delle scelte. Non potete più rimandarle. Cercate di rimboccarvi le maniche e vedrete che tutto si aggiusta.

CANCRO

Cari Cancro, in amore sarebbe meglio fare attenzione in questo weekend, potreste usare la parola sbagliata con il partner e fare danno. Sul lavoro arrivano cambiamenti. Fatevi trovare pronti e non fatevi prendere dall’ansia se qualcosa non va come vorreste.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 19 febbraio 2023), potreste accusare un po’ la routine della vostra relazione in questi giorni. Sul lavoro avete belle idee ma per metterle in pratica dovete prima liberarvi di qualche peso.

VERGINE

Cari Vergine, chi ha avuto problemi con il partner di recente può finalmente ripartire alla grande. Sul lavoro pensate positivo, novità in arrivo. Potete ottenere grandi cose in amore, soprattutto se siete in cerca di cambiamenti o di trovare l’anima gemella.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: l’amore può finalmente spiccare il volo.