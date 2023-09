Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 10 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 10 settembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, l’amore diventa più lineare e meno complicato in questa giornata. Sul lavoro, invece, c’è una forte insofferenza, vorreste cambiare delle cose e vi sentite un po’ bloccati dagli eventi esterni. Rischiate di prendervela se qualcosa non va come vorreste.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 10 settembre 2023), Venere è dalla vostra parte e vi spinge a cercare nuove relazioni dopo le recenti rotture. Sul lavoro inizia una bella fase di recupero. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni e dimostrare a tutti di che pasta siete fatti.

GEMELLI

Cari Gemelli, cercate di non affrontare discorsi delicati con il partner. Sul lavoro, fate solo quello che dovete, il resto? Lo affronterete la prossima settimana. Godetevi il weekend in arrivo e approfittatene per ricaricare le pile.

CANCRO

Cari Cancro, in amore dovete guardare avanti e mai indietro. Sul lavoro c’è un bel po’ di nervosismo quindi meglio prendersi una pausa. Rischiate di litigare con chi vi circonda.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 10 settembre 2023), in amore siete molto più sereni quindi godetevi questa giornata insieme alla vostra dolce metà. Sul lavoro potete fare un bel salto di qualità.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di oggi è un po’ più tranquilla dal punto di vista sentimentale. Qualcosa non sta andando per il verso giusto, ma pian piano tutto si aggiusta. Sul lavoro cercate di seguire l’istinto e non i pareri degli altri. Raramente infatti vi ha tradito. E poi semmai è sempre meglio sbagliare con la testa propria.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: in amore avete trovato una serenità che mancava da tempo.