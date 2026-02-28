Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:01
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 1 marzo 2026

Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 1 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 1 marzo 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questo inizio di marzo 2026 vi sentirete pieni di energia e determinazione. Cercate di incanalare queste forze in modo positivo, evitando di agire d’impulso soprattutto in amore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 1 marzo 2026), state vivendo un weekend di tranquillità e serenità. Questo è un buon momento per rafforzare i legami affettivi e dedicare tempo alla famiglia.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore di questo 1 marzo avrete voglia di socializzare e comunicare. Usate questa energia per chiarire eventuali malintesi. Coraggio: datevi da fare.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo fine settimana (28 febbraio-1 marzo) potreste sentirvi più sensibili e introspettivi. È importante prendersi cura del proprio benessere emotivo e concedersi momenti di relax.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 1 marzo 2026), fine settimana di grande energia e voglia di emergere. Cercate di incanalare questa carica in modo costruttivo, evitando conflitti inutili. Datevi da fare.

VERGINE

Cari Vergine, dovrete prestare grande attenzione ai dettagli e organizzare al meglio gli impegni. È un momento ideale per riflettere e pianificare. Coraggio: datevi da fare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: fine settimana di grande energia e voglia di emergere.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca