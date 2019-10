Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 7 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi e per questo ogni giorno milioni di italiani cercano il suo oroscopo. Le sue previsioni sono tra le più consultate in Italia: Fox, del resto, spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su LatteMiele.

Cosa prevede Paolo Fox per la giornata di domani, lunedì 7 ottobre 2019? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 7 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Giornata un po’ stressante e stancante, specie sul lavoro per i nati sotto il segno della Bilancia. Non è che in questo periodo state facendo troppe cose?! Rallentate. Riguardo ai rapporti interpersonali, cercate di mediare, perché non sempre quello che pensate è uguale a quello che pensano gli altri. Questo vale anche in famiglia e in amore. Amore: venite da crisi o rotture? Potete recuperare, ma dipende da voi.

SCORPIONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà un giornata un po’ sottotono per gli Scorpione. Tranquilli: tra due giorni le cose cambieranno e le stelle saranno a vostro favore. Venere inizierà un transito molto importante nel vostro segno e farà tornare la voglia di amare, oltre all’ottimismo e alla voglia di impegnarsi in tanti settori della vostra vita: dall’amore al lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un po’ di ottimismo non guasterebbe. Domani, lunedì 7 ottobre 2019, non sarà una giornata indimenticabile ma avrete un primo assaggio di una grossa e bella novità in arrivo. Problemi sul lavoro? Parlatene oggi o al massimo domani. Chiaritevi.

CAPRICORNO

Per i Capricorno sta per arrivare un periodo di grandi impegni e soddisfazioni. Dovete però capire che direzione dare alla vostra vita. Lavoro? Durante l’ultima settimana di ottobre ci saranno decisioni importanti da prendere. In amore, se ci sono state crisi, avete buone possibilità di recupero.

ACQUARIO

Giornata un po’ nervosa a causa delle troppe cose da fare per gli Acquario. Vi siete sovraccaricati di impegni e avete poco tempo a disposizione. A complicare il tutto la forma fisica che in questo periodo non è al massimo, siete stanchi. Cercate di curarvi di più e di dedicare più tempo all’amore.

PESCI

Infine i Pesci. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani l’amore torna protagonista per i nati sotto questo segno. Vi sentirete particolarmente sensibili e l’entusiasmo la farà da padrone. Siete soli? Date una svolta alla vostra vita sentimentale, è arrivato il momento di ricominciare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci. I nati sotto questo segno godranno di grosse novità sopratutto in amore e il loro spirito ne beneficerà molto. In arrivo un bel periodo anche per i Sagittario, ma serve ottimismo.

