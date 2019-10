Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 31 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di giovedì 31 ottobre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 31 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, siete nuovamente in ripresa. La giornata di domani sarà decisamente migliore rispetto a quelle precedenti e potrete finalmente togliervi qualche soddisfazione. Approfittate di una fase nuova della vostra vita, soprattutto per quel che riguarda le relazioni, per progettare il futuro con maggiore convinzione. Da novembre iniziate a fare sul serio: impegno, grinta e tanta volontà. La felicità è alla vostra portata.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarete ben contenti della fine di ottobre. È stato un mese a dir poco difficile per voi, tra problemi a lavoro e un’infelicità latente che si è fatta sentire più che mai. Approfittate di questa giornata per ricaricare le batterie: novembre dovrà partire col botto. Mettetevi alle spalle le difficoltà e guardate al futuro con ottimismo: organizzate qualcosa per il weekend, ad esempio. Per iniziare con il piede giusto.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questo giovedì sarete un po’ nervosi. Il motivo? Alcune persone sembra che non aspettino altro che farvi perdere la pazienza. Ultimamente siete stati sempre pronti a ribattere a ogni colpo: invece per domani il consiglio delle stelle è quello di provare a lasciar correre. In amore, se venite da una crisi recente, è ora di recuperare il tempo perduto con entusiasmo.

CANCRO

Amici del Cancro, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede particolarmente brillanti sul lavoro. Dopo un periodo di delusioni, durante il quale non avete reso come tutti si aspettavano, è il momento di prendersi una bella rivincita. Accettate l’aiuto di amici e colleghi per superare le difficoltà e insieme prendetevi delle belle soddisfazioni. Buone notizie in arrivo anche in amore.

LEONE

Amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi vede un po’ altalenanti. Avete tanti motivi per essere felici, ma altrettanti per essere arrabbiati con il mondo intero. Cosa guarderete, il bicchiere mezzo pieno o quello mezzo vuoto? Dalla vostra decisione al riguardo dipenderà l’andamento dell’intera giornata. E forse anche di tutto il resto della settimana. Pensateci bene.

VERGINE

Cari Vergine, in questo giovedì arriverà un momento di svolta per voi. In tanti ambiti: dal lavoro, dove pensate di valere molto di più di quello che vi viene riconosciuto (anche a livello economico) all’amore, dove avete qualcosa da farvi perdonare a causa della vostra gelosia. In famiglia, inoltre, alcune persone reclamano una vostra presenza più costante. Cercate di accontentare tutti, ma partite da voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Cancro: venite da un periodo buio, soprattutto sul lavoro. Ma da domani si svolta: fatelo capire a tutti con il vostro grande impegno.

