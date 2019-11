Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 3 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Quest’ultimo, del resto, è considerato una vera e propria autorità nel mondo dell’astrologia, visti i suoi anni di esperienza e la sua capacità di catalizzare l’attenzione. Fox, infatti, ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 3 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata decisamente positiva. Sentimentalmente parlando chi è in coppia verrà rafforzarsi un rapporto nato da poco, mentre chi è in cerca dell’anima gemella sarà nuovamente stimolato a fare nuovi incontri. D’altronde siete finalmente più leggeri, perché avete superato una difficoltà sul lavoro che vi impensieriva molto.

SCORPIONE

Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox preannuncia una giornata tutto sommato positiva, se non fosse per qualche piccola tensione che sorgerà a seguito di qualche vostra uscita un po’ intollerante. Cercate di essere più comprensivi e anche di riposarvi un po’: vi attende una settimana densa di impegni.

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, in amore le cose vanno anche bene, solo che siete stanchi di vivere di avventure e avete bisogno di qualcosa di più serio, profondo e – soprattutto – stabile. Era ora, in effetti, che cominciaste a maturare sotto questo profilo. Fate attenzione, però, a non avere fretta, perché potreste ritrovarvi nuovamente in un rapporto destinato a durare da Natale a Santo Stefano.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata positiva. Non avrete di che lamentarvi, perché le ore scorreranno piacevoli e divertenti in compagnia degli amici o del partner. Se avete del nervosismo “arretrato”, questa sarà un’ottima medicina per farlo uscire e allontanarlo definitivamente.

ACQUARIO

Acquario, Venere torna positiva nel vostro segno e questo vi permetterà di sciogliere qualche riserva. Se c’è qualcuno a cui tenete e con cui ritenete valga la pena approfondire il rapporto diteglielo, tutto d’un fiato. Chi temporeggia, in questa fase, perderà tutto quello per cui ha lavorato nelle ultime settimane.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede che la Luna vi verrà in soccorso solo se vi mostrerete abbastanza coraggiosi per affrontare le sfide (amorose) che vi attendono. Ultimamente siete stati un po’ codardi a livello sentimentale, ed è arrivato il tempo di recuperare il tempo perso (e le emozioni non vissute).

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: siete stanchi dei rapporti effimeri e siete pronti a vivere la profondità di un sentimento. Buttatevi!

