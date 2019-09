Oroscopo Paolo Fox domani | 21 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede Paolo Fox per la giornata di domani? Qual è l’oroscopo? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, sabato 21 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Cari amici del Leone, in questo sabato riceverete un’ottima notizia che vi renderà di buon umore per tutto il weekend. In amore, del resto, state vivendo un periodo felice: approfittatene per passare dei momenti piacevoli con il partner, anche lontano da amici e famiglia. Avete proprio bisogno di stare da soli: provateci domani. Nel frattempo, Giove nel vostro segno vi dona anche buone possibilità di successo sul lavoro.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 16 AL 22 SETTEMBRE

VERGINE

I nati sotto il segno della Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, dovranno affrontare diversi momenti di stress. Ci sono alcune persone nella vostra vita che vi remano contro e forse è arrivato il momento di affrontarle di petto e chiedere spiegazioni per il loro comportamento. Non temete: riuscirete a risolvere le discussioni senza litigi.

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di domani di paolo Fox, dovrete avere a che fare con alcune tensioni sul lavoro. Ultimamente non tutto va per il verso giusto, non solo per colpa vostra: il clima è pesante, il rapporto con i colleghi si sta logorando. Cercate di estraniarvi un po’: non per mancanza di impegno o volontà, ma per ricaricare le batterie prima di riprovarci con più convinzione.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

SCORPIONE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | 21 settembre Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | 21 settembre Oroscopo Branko: le previsioni per la giornata di oggi venerdì 20 settembre 2019

Amici dello Scorpione, non mancano le tensioni nella vostra vita. Nelle ultime settimane sono subentrate parecchie novità, non tutte positive: state ancora cercando un modo per uscire dalle sabbie mobili, ma non mancano momenti di sconforto. Il consiglio delle stelle è quello di rivedere alcuni rapporti personali: abbiate fiducia, ottobre sarà il vostro mese.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Il segno fortunato del 21 settembre

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox è quello del Leone, che grazie a una buona notizia ricevuta in mattinata vedrà la sua giornata trasformarsi e diventare indimenticabile.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI DOMANI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI