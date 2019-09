Oroscopo Paolo Fox domani | 18 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox ormai da anni è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri o in radio su Latte e Miele) dove anticipa le giornate dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 18 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, le prossime due giornate saranno decisive per tanti motivi. Innanzitutto sul lavoro, dove ultimamente il vostro nervosismo è arrivato ai livelli di allarme, minando la vostra concentrazione e quindi la vostra produttività. Ma anche negli affari, visto che venite da un periodo di grosse spese improvvise e adesso avete un disperato bisogno di denaro. Concentratevi su ciò che vi riesce meglio.

TORO

Il Toro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, avrà la Luna dalla sua parte. Di conseguenza, voi nati sotto questo segno avrete l’opportunità di raccogliere molti successi, soprattutto in amore. Se state vivendo una storia di lungo corso, è il momento del grande passo. Fidatevi. Se invece siete single, nei prossimi giorni saranno favoriti gli incontri galanti.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, alcuni di voi hanno a che fare con un contenzioso legale e quindi le vostre energie sono tutte assorbite da quello. Altri, invece, hanno parecchie gatte da pelare legate al lavoro, dove non riuscite più a rendere come prima. Nella giornata di domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovete investire un po’ di tempo e di denaro sulle vostre abilità manuali, nella speranza di costruire qualcosa di più redditizio e soddisfacente.

CANCRO

I nati sotto il segno del Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, riusciranno finalmente a tornare protagonisti in amore. Non sono stati giorni facili per voi, soprattutto se avete vissuto una storia tormentata e piena di discussioni, eppure adesso riuscite a vedere la luce in fondo al tunnel. Divertitevi, ma non trascurate il lavoro, dove non manca lo stress.

Il segno fortunato del 18 settembre

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Toro, che forte dell’appoggio della Luna avrà la possibilità di ottenere tante grosse soddisfazioni. Ma non solo: ci sarà modo di togliervi anche qualche sassolino dalla scarpa con qualcuno che fino a qualche giorno fa vi criticava e adesso improvvisamente è salito sul carro del vincitore.

