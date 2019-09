Oroscopo Paolo Fox domani | 17 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno degli astrologi più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 17 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 16 AL 22 SETTEMBRE

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, finalmente vi siete messi alle spalle un periodo difficile, durante il quale le stelle non guardavano al vostro segno se non per rifilarvi bastonate. Rialzate la testa, adesso è il momento di dimostrare a tutti quanto valete, soprattutto sul lavoro. Fate ancora attenzione a un Marte in opposizione, che potrebbe tirarvi qualche scherzetto. Tirate avanti sulle vostre condizioni.

CAPRICORNO

Il Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, affronterà una giornata di grande nervosismo. Se c’è una cosa che non sopportate per niente è quando qualcuno si intromette negli affari o nelle decisioni vostre. Anche se si tratta di un familiare, reclamate la vostra piena libertà e indipendenza. Attenzione però a non coinvolgere, nella vostra rabbia, anche il partner. Siate bravi a scindere le cose.

ACQUARIO

Amici dell’Acquario, anche per voi sono in vista delle belle arrabbiature. Domani, infatti, dovrete avere a che fare con alcune persone che non digerite da anni. Toccherà scendere a compromessi per il quieto vivere. Non pensateci troppo, anche perché nella seconda parte della settimana le stelle torneranno a sorridervi. Abbiate più fiducia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

I nati sotto il segno dei Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, avranno una bella gatta da pelare. C’è qualcuno, infatti, che sta cercando di mettervi in difficoltà con tutte le sue forze. Siate superiori e tuffatevi nell’amore, visto che per adesso la storia con il partner sta attraversando un momento magico.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Il segno fortunato del 17 settembre

Il segno più fortunato tra voi è sicuramente quello del Sagittario, in uscita da un periodo difficile e voglioso di avere una bella rivalsa, soprattutto dopo le incomprensioni avute sul lavoro nei mesi scorsi. Buona fortuna!

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI DOMANI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE