Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 17 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Quest’ultimo, del resto, è considerato una vera e propria autorità nel mondo dell’astrologia, visti i suoi anni di esperienza e la sua capacità di catalizzare l’attenzione. Fox, infatti, ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 17 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vivrete una giornata senza infamia e senza lode. Non avrete molta voglia di lavorare e non vedrete l’ora di tornare a casa, dove però vi aspetterà qualche battibecco di troppo con il partner. Niente paura, con calma riuscirete a venirne fuori: approfittate della pace per passare una serata tranquilla.

SCORPIONE

Cari Scorpione, in questa giornata di giovedì saranno favorite le riappacificazioni. Se negli ultimi tempi state pensando con insistenza a una persona che appartiene al vostro passato, forse è il momento di ricontattarla e provare a riallacciare il rapporto. Nel frattempo, vi consiglia l’oroscopo di domani di Paolo Fox, non trascurate le amicizie e soprattutto il lavoro. Le stelle sembrano avervi voltato le spalle da questo punto di vista, ma non è ancora detta l’ultima parola.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox vi vede particolarmente ispirati in amore. Se siete single e avete voglia di tuffarvi in una nuova avventura, questo potrebbe essere il giorno giusto. Ovviamente, per poter rendere tutto possibile è necessario che usciate di casa e andiate a divertirvi. Per il resto, con la Luna in opposizione il consiglio delle stelle è di non osare troppo, né sul lavoro né riguardo ad alcuni rapporti di amicizia che sono a rischio.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, per voi si apre una giornata molto positiva sul lavoro. È un momento in cui siete molto favoriti dalle stelle sotto questo punto di vista, anche perché siete delle persone davvero preparate e tutti nell’ambiente professionale riconoscono le vostre qualità. In famiglia, discussioni in arrivo: non rimandate le questioni importanti, prima che diventino più gravi.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, secondo Paolo Fox quella di domani sarà una giornata nella quale stupirete tutti. Darete il meglio di voi stessi, anche solo per dimostrare il vostro valore a tutti coloro che non avrebbero puntato un soldo su di voi. È l’ora del riscatto: anche in amore, dove qualcuno di importante si è allontanato da voi, facendovi soffrire moltissimo, per poi pentirsi. Tenetelo ancora sulle spine.

PESCI

Cari Pesci, la giornata di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà come un lungo viaggio sulle montagne russe. In un momento siete in un punto altissimo e il panorama è fantastico, in un altro vedete solo gli inferi. In periodi del genere il consiglio è quello di mantenere la calma e soprattutto di volare basso, per non rischiare di schiantarsi. Seguite il consiglio delle stelle, soprattutto sul lavoro. Non fatevi assalire da mille dubbi, cercate di distrarvi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: non c’è niente di più bello quando, dopo giorni passati a soffrire perché nessuno crede in voi, decidete di rialzare la testa e lasciare tutti a bocca aperta. Domani sarà un giorno del genere: la soddisfazione nel vedere il rimorso degli altri sarà enorme. Preparatevi.

